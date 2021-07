Festa per la Nazionale e due feriti a Floridia: due incidenti nella notte- VIDEO

Due incidenti si sono verificati la scorsa notte a Floridia, nell'ambito dei festeggiamenti per l'Italia campione d'Europa dopo avere battuto in finale l'Inghilterra ai calci di rigore. Uno dei due incidenti si è verificato nel rione della Taverna dove c'era tanta euforia per il successo degli azzurri. Un motociclista è stato centrato da un'auto ed è finito a terra sull'asfalto. Scattato l'allarme in via Piersanti Mattarella, sono arrivati i carabinieri della Tenenza ed un'ambulanza del 118 che ha trasportato il motociclista al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto.

L'altro incidente, invece si è verificato in viale Vittorio Veneto. Un ventenne, C.G., era in piedi su una MotoApe. L'avvio improvviso del treruote ha sbalzato il tifoso fuori dal mezzo, finendo così in ospedale con una contusione alle costole.

Incidenti a parte, a Floridia l'esultanza per la nazionale di calcio è andata avanti fino a notte inoltrata. Il concentramento di caroselli di auto, suoni di clacson e bandiere, ha attraversato la piazza principale del paese.

(Il video è di Cristina Indomenico)