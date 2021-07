Noto, al Museo civico la mostra "Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi"

In occasione del centenario della nascita della Marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, fondata nel 1921 da don Gaetano Napoli, Sikarte inaugura, al Museo Civico di Noto, la mostra Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi. I cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, a cura di Alessandro Napoli.

Si tratta del terzo evento espositivo organizzato a Noto da Sikarte e del primo in partnership con Turnè Sicily – ente privato che ha in gestione il Museo Civico di Noto - con cui Sikarte - associazione culturale siciliana che si propone come punto d’unione tra location d’eccezione e artisti storicizzati e contemporanei su scala nazionale - ha ideato e realizzato questa mostra che intende valorizzare l’Opera dei Pupi e il patrimonio storico - artistico di Noto, entrambi riconosciuti Patrimonio dell’Unesco.

La mostra inoltre gode, del patrocinio del Comune di Noto e del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo. La Marionettistica dei Fratelli Napoli ha favorito la realizzazione del progetto prestando le opere e curandone la direzione scientifica e artistica; dalle collezioni Muscà (museum of sicilian cart), invece, proviene una selezione di cartelli dipinti da Rosario Napoli nel primo trentennio del Novecento come manifesti per pubblicizzare gli spettacoli.

A partire dalla seconda metà di luglio, sarà inoltre possibile vedere l’installazione luminosa di Alice Valenti, artista catanese che, da anni, porta avanti una riflessione sulla ricchezza del patrimonio artistico popolare siciliano e sulla restituzione in chiave moderna delle sue potenti e ancora attuali suggestioni. Le due sagome luminose, scenografici elementi d’arredo che duettano con la storica tradizione pupara dei Fratelli Napoli in mostra al Museo Civico, raffigurano in forme geometriche stilizzate due protagonisti dell’Opera dei pupi, Orlando e Gano, in un momento della lotta che vide soccombere il prode paladino a causa del tradimento di Gano, nella famosa Disfatta di Roncisvalle. L’opera, in compensato marino e smalti sintetici - materiali usati per le barche tradizionali - è stata realizzata con la collaborazione del maestro d’ascia Giovanni Rodolico, esponente dello storico Cantiere Navale di Acitrezza.

Altro appuntamento collaterale e complementare sono i quattro spettacoli di Opera dei Pupi di scuola catanese a cura de “ La Marionettistica F.lli Napoli” di Catania, che si terranno presso il Convitto delle Arti – Ex Convitto Ragusa nelle date del 18 luglio, 6 e 12 agosto e dell’8 settembre. “La Rovenza incantata” è l’opera scelta per la serata d’apertura di questa rassegna teatrale organizzata dal Comune di Noto e dall’associazione culturale Sikarte.