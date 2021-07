Caltagirone, verso le amministrative: mercoledì 14 incontro pubblico di "M. C. L."

"Non solo candidati, ma anche contenuti" ! è l’argomento sul quale si dibatterà a Caltagirone mercoledì 14 luglio 2021, alle 18, all'Hotel “Villa Sturzo”, in via Monsignor Francesco Fasola n. 3, in occasione dell’incontro pubblico promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori caltagironese, al quale sono stati invitati a partecipare tutti i candidati sindaci.

Aprirà i lavori Francesco Tasca (Presidente M.C.L. Circolo “Don Luigi Sturzo” Caltagirone) e dopo l’introduzione di Paolo Ragusa (Vice Presidente provinciale M.C.L. Catania) interverranno: Francesco Pignataro (Dirigente scolastico I.C.S. “A. Narbone”), Francesco Navanzino (Presidente Confartigianato di Caltagirone), Carmelo Petrosino (Psichiatra – Psicoterapeuta) e Franz La Greca (già Direttore U.O. Neurologia dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone).

Le conclusioni di questo incontro pubblico sono state affidate a Giorgio D’Antoni (Presidente M.C.L. Sicilia). Presenzia ai lavori Cipriano Sciacca (Direttore regionale dei servizi M.C.L. Sicilia).

In merito a questa iniziativa il Vice Presidente provinciale M.C.L. Catania, Paolo Ragusa, dichiara: “In prossimità della scadenza elettorale che vedrà la città di Sturzo impegnata nella elezione del nuovo sindaco e nel rinnovo del civico consesso, vogliamo restituire centralità ai contenuti che dovranno caratterizzare il futuro governo cittadino. Non sottovalutiamo il tema della scelta degli uomini ma avvertiamo il bisogno di rimettere al centro del confronto politico locale l'importanza delle idee utili al rilancio della città di Caltagirone”.

Nella foto, da sinistra: CIPRIANO, SCIACCA, RAGUSA.