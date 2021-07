Tribunali da riaprire: incontro tra Musumeci e i Comitati di Modica, Mistretta e Nicosia

I rappresentanti dei Comitati che si stanno battendo per la riapertura dei Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta, stavolta si “sono messi in proprio” ed hanno incontrato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Il vertice si è tenuto lunedì sera, a Catania, al Palazzo della Regione, in via Etnea. Una tappa fondamentale nella vertenza Tribunali soppressi, arrivata dopo qualche mese di tentativi a vuoto da parte dei parlamentari iblei, sia regionali che nazionali. Sono bastate un paio di telefonate alla segreteria di Musumeci per ottenere quell’incontro che i rappresentanti politici dei territori interessati alla vicenda avevano inseguito con affanno. Stando, almeno, alle dichiarazioni ufficiali.

La delegazione che ha avuto il “confronto” con Musumeci era composta dagli avvocati Enzo Galazzo, Giulio Ottaviano ed Eugenio Passalacqua e dal rappresentante del coordinamento, Enzo Cavallo. Al Governatore è stata evidenziata la posizione dei Comitati pro Tribunali di Modica, Mistretta e Nicosia; sono state illustrate le iniziative avviate da tempo, finalizzate alla riapertura dei Palazzi di Giustizia dopo l’eclatante fallimento della riforma della geografia giudiziaria che ha fatto e fa registrare risultati opposti rispetto ai propositi di contenimento dei costi e di funzionamento dei servizi. Al presidente è stato chiesto di dare concretezza all'impegno della Regione a farsi carico delle spese di gestione dei Palazzi di giustizia di Modica, Nicosia e Mistretta da riaprire al servizio – rispettivamente - dei Tribunali di Ragusa, Enna e Patti e, per questo, è stato chiesto di avviare le procedure per la sottoscrizione della convenzione con il Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 8, comma 4bis, del Decreto Legislativo 155/12.

Il Presidente Musumeci, si è detto pronto a sostenere l'attività del coordinamento e dei tre Comitati che fanno riferimento ai Tribunali siciliani soppressi, confermando la piena disponibilità, sua e del Governo regionale, a fare quanto necessario per arrivare alla convenzione col Ministero della Giustizia per la cui stipula e sottoscrizione la Regione ha già previsto specifici capitoli di bilancio. Musumeci, poi, si è impegnato ad inoltrare subito la richiesta di un appuntamento col Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per l'incontro con una delegazione finalizzato alla definizione della convenzione sollecitata da tempo.

Il ruolo della Regione nella vicenda appare fondamentale, così come sarebbe auspicabile anche un impegno concreto dei parlamentari nazionali che rappresentano i territori dove sono stati soppressi i tre Tribunali. Un’azione comune tra Palermo e Roma potrebbe contribuire a sbloccare una vicenda per la quale sono scesi in campo anche i Consigli comunali che si sono schierati al fianco dei Comitati a difesa dei tre Tribunali. D’altra parte il funzionamento della Giustizia non può avere alcuna coloritura politica perchè si tratta di tutelare, oltre ai valori fondamentali della Costituzione, i diritti dei cittadini.

Concetto Iozzia

NELLA FOTO, il Palazzo di giustizia di Modica