Ragusa, Cooperativa "Progetto Natura": approvato bilancio 2020 con fatturato in crescita

Un incremento di quasi il 10% sul valore della produzione e un aumento del latte commercializzato nel 2020 rispetto all’anno precedente. Sono due dei valori positivi che accompagnano il via libera al bilancio della cooperativa agricola “Progetto Natura”, la più grande in Sicilia per raccolta del latte. L’assemblea dei soci si è riunita ieri sera rinnovando anche le cariche sociali. I risultati e tutti i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 sono stati illustrati nel dettaglio dal direttore Salvatore Cascone e da Giorgio Ragusa. Evidenziano un valore della produzione di 24.085.793 euro, con un incremento del 9,8%, rispetto all’esercizio precedente, ed un utile di 13.611 euro. Il presidente Giovanni Campo, nella relazione sulla gestione, ha evidenziato il dato relativo alla commercializzazione del latte che, nonostante l’anno terribile della pandemia, ha visto la movimentazione di 47.642.345 litri di latte vaccino e di 1.158.573 litri di latte ovino, con un leggere incremento dei volumi rispetto al 2019. Tra il latte bovino 1.793.725 litri è stato destinato alla produzione di Ragusano Dop, mentre 13.226.801 litri sono stati commercializzati con la qualifica “Alta Qualità”. Infine 1.841.004 litri sono stati certificati come filiera controllata nel rispetto della normativa Iso 22005, lt 23.109.738 con certificazione Cremba relativa al benessere animale.

La relazione del direttore generale Salvatore Cascone ha illustrato il piano di sviluppo che Progetto Natura si è data per l’anno in corso e per i prossimi anni. Sono stati evidenziati i risultati dei primi sei mesi del 2021 che hanno fatto segnare un incremento delle vendite grazie anche all’aggiudicazione del bando Agea lotto SUD per la fornitura del latte agli indigenti.