Covid, in aumento i positivi nel Ragusano: sono 273

In aumento le persone positive al Covid nel Ragusano. Non si registrano nuovi decessi ( i morti dall'inizio della pandemia sono sempre 276) ma ci sono sensibili aumenti nei contagi. Due giorni fa i positivi erano 242; nel report Asp del 13 luglio sono saliti a 273 con 17 persone ricoverate in ospedale. Si dice preoccupato il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, per l'aumento dei casi in poche settimane. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 8 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 55 Comiso, 0 Giarratana, 18 Ispica, 7 Modica, 0 Monterosso Almo, 9 Pozzallo, 58 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 0 Scicli, 55 Vittoria.