Modica, auto finisce sul muro e si ribalta: ferita una donna settantenne

Una donna settantenne è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio in contrada Trebalate, alla periferia di Modica. La donna era alla guida di una Lancia Y che, per cause da accertare, schiantata sul muro che costeggia la carreggiata e si è ribaltata. La donna al volante è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza del 118 allertata da automobilisti di passaggio. La settantenne è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica per la sospetta frattura di un arto. I rilievi sull'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Modica