Covid, tamponi rapidi alla stazione marittima di Messina

Da oggi pomeriggio tamponi rapidi per i viaggiatori nello spazio allestito nel molo Rizzo, di fronte alla stazione marittima di Messina. Coloro che arriveranno o partiranno con navi, aliscafi, treni, pullman potranno effettuare gratuitamente ogni giorno, dalle 8 alle 20 per tutta la stagione estiva, lo screening con tamponi antigienici rapidi per viaggiare sicuri. Basterà esibire il biglietto, compilare gli appositi moduli che saranno forniti dal personale specializzato e attendere qualche minuto l'esito. Nel caso di risultato positivo, scatteranno gli obblighi previsti dalla normativa vigente per tutelare la salute dell'utente e dei suoi accompagnatori.