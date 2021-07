Europei, Bernardeschi si sposa con ex Grande fratello: gli azzurri in vacanza

Il rompete le righe è arrivato. Gli Azzurri di Roberto Mancini, dopo la bella vittoria a Euro2020, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley. Adesso, invece, parte l'assalto alle mete turistiche più gettonate dai calciatori. Dalla Sardegna alle isole spagnole o quelle greche, passando per un po' di relax in famiglia. Ognuno con il suo programma, ma il primo ad aprire le danze è stato Federico Bernardeschi che sposa Veronica Ciardi (ex Grande Fratello) nella sua Carrara. Al duomo il sacerdote è rigorosamente juventino e dopo la funzione, per il ricevimento tutti allo stabilimento di Marina Carrara da poco acquistato dal giocatore della Nazionale. Subito dopo, ad attenderli, la luna di miele. Un altro matrimonio sarà sancito domani, ma questa volta si tratta di quello tra Donnarumma e il Psg. Il portiere della nazionale italiana è atteso a Parigi per la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non è escluso che possa fermarsi qualche giorno in città per un primo assaggio della vita francese per poi spostarsi verso località marittime. Così faranno tra pochi giorni Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, inseparabili non solo in ritiro ma anche in vacanza. Con le rispettive famiglie si godranno qualche giorno a Ibiza tra musica e spiagge. Passeranno insieme le ferie anche Bonucci e Chiellini, da sempre legati da una profonda amicizia, e anche qui le mete scelte in passato spesso hanno portato i due a godersi il sole della Spagna o della Sardegna. Mete italiane poi per Cristante e Acerbi visto che il primo trascorrerà una parte delle sue vacanze a Forte dei Marmi, mentre il secondo sicuramente passerà dalla Riviera Romagnola considerato che la moglie è in dolce attesa. Tutto da definire il programma di Spinazzola che godrà di qualche giorno di ferie, ma l'infortunio al tendine d'Achille ne limiterà gli spostamenti nonostante possa comunque decidere di passare da casa a Foligno. Un salto a Jesi, invece, lo farà il Ct per andare a trovare i genitori che fino a domenica hanno fatto il tifo dalla tv per il figlio. Ritorno in famiglia anche per Barella, accolto a Milano con una torta dalla moglie e dai figli, mentre Locatelli ha approfittato oggi per fare una passeggiata in bici con la propria compagna in attesa di partire. Momenti di relax che serviranno a ricaricare le pile in vista della Serie A che comincerà il 22 agosto e dei prossimi impegni con la Nazionale che porteranno gli Azzurri a giocare la Nations League e a qualificarsi per il Mondiale di Qatar2022.