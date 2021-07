Covid, pressing sul Green pass allargato

L'uso allargato del Green pass come in Francia "sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni". Le fonti ricordano che è già utilizzato in alcuni ambiti, come matrimoni, Rsa, stadi, eventi. Ok da Brunetta. Bonetti: proposta interessante. Sileri: fare subito come Macron. Tni: 'ristoranti pronti a manifestare'. Scontro sull'autobus scoperto degli azzurri. Il permesso a festeggiare era stato negato, dice il prefetto di Roma Piantedosi, perché si doveva gestire il passaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi conciliandolo con la sicurezza, evitando assembramenti. La Federazione ricorda di aver reiterato "all'arrivo davanti a Palazzo Chigi" la richiesta, "a questo punto condivisa dalle istituzioni.