Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: "Ora la Riforma"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno lasciato il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove hanno incontrato durante una visita di circa un'ora il personale in servizio nel penitenziario e i detenuti di alcuni padiglioni. In particolare, nei padiglioni Nilo e Danubio, sono stati accolti con applausi e grida di incitamento dai detenuti. Le detenute del reparto "Senna" hanno regalato a entrambi mascherine e asciugamani ricamate a mano realizzate nel laboratorio del carcere.

"Le indagini in corso ovviamente stabiliranno le responsabilità individuali. Ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato. Il Governo non ha intenzione di dimenticare". Così il premier Mario Draghi parlando a Santa Maria Capua Vetere dopo la visita alla struttura carceraria.

"Ora spetta a noi trasformare la reazione ai gravissimi fatti qui accaduti in un'autentica occasione per far voltare pagina al mondo del carcere". Lo ha detto, rivolgendosi al presidente del Consiglio Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia al termine di una visita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).