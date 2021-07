Siracusa, riapre il Teatro comunale con mostre di artisti contemporanei fino al 26 agosto

Fino al 26 agosto la rassegna di mostre d’arte contemporanee e moderne promossa da Anna Vicentini e Chiara Vezil con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Siracusa, sarà ospitata dal Teatro Comunale. Grazie agli studenti del corso di promozione del patrimonio culturale dell’Università di Catania, sede di Siracusa, e in sinergia con l’Amministrazione cittadina, riaprono le porte del teatro comunale di Siracusa. Da diversi anni chiuso al pubblico, il teatro torna a risplendere incorniciato da bellissime opere d’arte poste all’interno del suo foyer. Grazie al progetto “Arte in Teatro”, promosso dalle curatrici Anna Vicentini e Chiara Vezil, vari artisti si alternano ogni 13 giorni. Si tratta di artisti che arrivano da varie zone d’Italia, tutti tutti accomunati dall’amore per la terra siciliana, in particolar modo siracusana.