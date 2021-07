Vittoria, riduzione della tassa sui rifiuti per le imprese commerciali per l'anno 2021

Il Comune di Vittoria ha accolto una richiesta della Confcommercio vittoriese abbassando l'importo della Tari per l'anno 2021 del 40%. Le imprese che hanno pagato la prima rata in scadenza lo scorso aprile, hanno versato il 50% dell'imposta a titolo di acconto. Adesso a seguito della citata riduzione, riceveranno la bolletta relativa al saldo che comporterà il pagamento solo del 10% dell'imposta a titolo residuale.

La decisione è arrivata dopo una serie di incontri con gli esponenti dell' associazione di categoria. La Commissione straordinaria ha così deciso di venire incontro alle difficoltà delle imprese commerciali colpite duramente dalla pandemia e dal Lockdown del 2020 nonostante le difficoltà finanziarie dell' Ente. Le risorse saranno reperite da fondi statali e dal fondo perequativo regionale. L'invito alle imprese da parte della Commissione è quello di mettersi in regola con il pagamento dell'imposta.