Siracusa, servizio di guardia armata al parcheggio Talete

L’amministrazione comunale di Siracusa ha deciso di attivare un servizio di guardia armata per 24 ore al giorno all’interno al parcheggio Talete. La durata è di 60 giorni e sarà svolto da una ditta privata individuata attraverso il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione). Il provvedimento porta la firma del comandante della Polizia municipale, Enzo Miccoli, che è anche dirigente del settore Trasporti e diritto alla mobilità. La decisione è stata presa a garanzia dei fruitori del parcheggio e, soprattutto, per contrastare episodi di vandalismo contro le auto in sosta e il danneggiamento dei parchimetri e delle sbarre. Questi ultimi atti, in maniera particolare, quando si verificano impediscono l’uscita dei mezzi, causano file e lunghe e sono motivo di pesanti disagi per gli automobilisti. Infine, la Polizia municipale ha deciso di intensificare i controlli nelle ore serali e notturne al parcheggio di riva Nazario Sauro.