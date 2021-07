Ecco il calendario di calcio di serie A: l'Inter debutta in casa col Genoa

Questo il calendario del campionato di serie A 2020-2021 al via il 22 agosto. Il torneo scatterà il 22 agosto, con la novità dei due gironi 'asimmetrici'. La seconda parte della stagione infatti, per la prima volta nella serie A, avrà un svolgimento completamente differente rispetto all'andata. Il campionato si chiuderà il 22 maggio. Cinque turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Cinque soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo, fermi per le feste di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

Prima giornata: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Hellas Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta e Udinese-Juventus.

Seconda giornata: Atalanta-Bologna, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Hellas Verona-Inter, Juventus-Empoli, Lazio-Spezia, Milan-Cagliari, Salernitana-Roma, Sassuolo-Sampdoria e Udinese-Venezia.

Terza giornata: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Quarta giornata: Empoli-Sampdoria, Genoa-Fiorentina, Hellas Verona-Roma, Inter-Bologna, Juventus-Milan, Lazio-Cagliari, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Torino, Udinese-Napoli e Venezia-Spezia.

Quinta giornatA: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Inter, Milan-Venezia, Roma-Udinese, Salernitana-Hellas Verona, Sampdoria-Napoli, Spezia-Juve e Torino-Lazio

Sesta giornata: Empoli-Bologna, Genoa-Hellas Verona, Inter-Atalanta, Juventus-Sampdoria, Lazio-Roma, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana, Spezia-Milan, Udinese-Fiorentina e Venezia-Torino

Settima giornata: Atalanta-Milan, Bologna-Lazio, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Spezia, Roma-Empoli, Salernitana-Genoa, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Inter e Torino-Juve

Ottava giornata: Cagliari-Sampdoria, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Juventus-Roma, Lazio-Inter, Milan-Hellas Verona, Napoli-Torino, Spezia-Salernitana, Udinese-Bologna, Venezia-Fiorentina.

Nona giornata: Atalanta-Udinese, Bologna-Milan, Fiorentina-Cagliari, Hellas Verona-Lazio, Inter-Juventus, Roma-Napoli, Salernitana-Empoli, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Venezia e Torino-Genoa.

Decima giornata: Cagliari-Roma, Empoli-Inter, Juventus-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, Napoli-Bologna, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Genoa, Udinese-Hellas Verona e Venezia-Salernitana.

Undicesima giornata: Atalanta-Lazio, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Udinese, Roma-Milan, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Empoli e Torino-Sampdoria.

Dodicesima giornata: Cagliari-Atalanta, Empoli-Genoa, Juventus-Fiorentina, Lazio-Salernitana, Milan-Inter, Napoli-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna, Spezia-Torino, Udinese-Sassuolo e Venezia-Roma

tredicesima giornata: Atalanta-Spezia, Bologna-Venezia, Fiorentina-Milan, Genoa-Roma, Hellas Verona-Empoli, Inter-Napoli, Lazio-Juventus, Salernitana-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari e Torino-Udinese.

Quattordicesina giornata: Cagliari-Salernitana, Empoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta, Milan-Sassuolo, Napoli-Lazio, Roma-Torino, Sampdoria-Hellas Verona, Spezia-Bologna, Udinese-Genoa e Venezia-Inter

Quindicesima giornata: Atalanta-Venezia, Bologna-Roma, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Milan, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Lazio-Udinese, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Napoli e Torino-Empoli.

Sedicesima giornata. Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Udinese, Juventus-Genoa, Milan-Salernitana, Napoli-Atalanta, Roma-Inter, Sampdoria-Lazio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona.