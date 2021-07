Noto, il 7 agosto la settima edizione di "Pioggia di Stelle" alla cantina Marilina

"La settima edizione di Pioggia di Stelle dovrà essere una festa indimenticabile. Siamo tornati a vivere, seppur con le limitazioni che il periodo ancora impone, ma finalmente abbiamo una prospettiva e la voglia indiscussa di festeggiare come è giusto che sia!”.

Così, Marilina Paternò di Cantina Marilina anticipa il programma della settima edizione dell’evento per eccellenza dell’estate nella cantina del Val di Noto, in programma il 7 agosto con inizio alle ore 20.

“Saranno quattro come sempre i vini in degustazione – ha spiegato Marilina Paternò – Si tratta dei Currivu bianco e rosso, del nostro rosato Suave e, per la prima volta, del Fedelie bianco, il primo realizzato in Sicilia con metodo ancestrale già nel gennaio del 2017". Per tutte le informazioni sull’evento, i dettagli saranno pubblicati sulle pagine social di Facebook ed Instagram di Cantina Marilina, potete inviare mail a info@cantinamarilina.com o chiamare allo 09311799907.