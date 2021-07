Siracusa, da martedì 20 riprende il mercato del contadino a Fontane Bianche

Torna a Siracusa l’appuntamento con il “mercato del contadino” di Fontane Bianche, dal 20 luglio prossimo e per tutti i martedì pomeriggio fino al 31 agosto. Per consentire l’iniziativa, il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un’ordinanza con la quale viene istituito il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi sui due lati di via Lago Trasimeno e di via Lago di Varese nel tratto compreso tra il civico 12 e la via Lago Trasimeno.