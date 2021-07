Migranti minorenni fuggono da Hotel di Siculiana: rintracciati 40 su 70

Sono una settantina, e non 40 quanto inizialmente stimato, i migranti, minorenni non accompagnati, che stamattina sono riusciti a scappare dalla struttura d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag). Dopo un'intera giornata di ricerche, ma le perlustrazioni vanno ancora avanti, sono più di 40 coloro che sono stati rintracciati e riportati indietro da polizia e carabinieri. Molti sono stati bloccati lungo la statale 115. Altri sono stati fermatii in aperta campagna.