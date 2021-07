Asfalto in pieno luglio a Marzamemi, Cna di Pachino: fermate i lavori

Forte e vibrante protesta della sede locale di CNA Pachino e Marzamemi per la decisione di avviare i lavori di scarifica e sostituzione del tappetino stradale lungo via Marzamemi a partire da lunedì 19 luglio. L'attacco è diretto ai Commissari straordinari che da più di 2 anni e mezzo gestiscono l'amministrazione comunale, sciolta in anticipo per mafia.

“Una scelta illogica che arrecherà solo danno agli operatori e inutili disagi ai tanti avventori e turisti che popolano il borgo”. A dichiararlo sono Daniela Romeo e Corrado Dipietro rispettivamente presidente comunale di CNA Pachino e rappresentante delegato per Marzamemi.

“Una scelta che è piombata come un fulmine a ciel sereno - continuano i due rappresentanti di CNA - nel pieno di una stagione che ancora una volta si presenta difficile e ricca di incognite e che mai avremmo immaginato di dover vivere anche con questo disagio".

"Non comprendo come sia possibile calendarizzare certi lavori in piena stagione estiva - puntualizza Corrado Dipietro - sappiamo benissimo quali sono le settimane di maggior lavoro nel corso dell'anno e pensare di realizzare opere così invasive nel cuore della stagione è un atto che dimostra la totale assenza di ragionevolezza e di confronto con gli operatori".

"Chiediamo l'immediata sospensione dei lavori - concludono Dipietro e Romeo - e la loro riprogrammazione al termine della stagione. Allo stesso tempo sarebbe utile spendere energie per risolvere annosi problemi mai risolti sulla rete fognaria ed elettrica, temi sui quali si stenta a trovare soluzioni mentre si è capaci di trovare tempo e risorse per opere assolutamente intempestive. Sia chiaro, senza lo stop ai lavori non rinunceremo ad azioni eclatanti, prevalga la ragionevolezza e si ascolti il grido delle imprese".