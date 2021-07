Covid, balzo in avanti dei contagi nel Ragusano: 319 le persone positive

Continuano a salire in maniera preoccupante i contagi da Covid nel Ragusano. Il report Asp del 15 luglio segnala 319 persone positive, 25 in più rispetto alla rilevazione del giorno precedente. Schizzano in alto i numeri di Ragusa e Santa Croce Camerina e aumentano quelli di Pozzallo e Modica. Dei 319 positivi, 298 sono in isolamento domiciliare, 15 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Il numero dei guariti dal coronavirus sono 12.570 mentre i morti sono stabili a 276. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 6 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 60 Comiso, 0 Giarratana, 15 Ispica, 13 Modica,

1 Monterosso, 20 Pozzallo, 77 Ragusa, 41 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 59 Vittoria.