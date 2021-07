Dl sostegni bis, Ance Ragusa: su Supercamera non apprezziamo scelta

I vertici della Camera di commercio del Sud-Est Sicilia con in testa il Presidente Pietro Agen (nella foto) hanno incontrato le Organizzazioni datoriali ragusane sulla vicenda della costituzione di una nuova Iper Camera che va da Siracusa a Trapani passando per Ragusa, Caltanissetta e Agrigento. "I dati esposti dal Presidente Agen, anche se mancanti del timbro dell'ufficialita' che si attende da Unioncamere, ci devono fare riflettere mentre rimaniamo perplessi sull'ipotesi di far confluire le competenze e la titolarita' della Camera di Commercio di Ragusa e Siracusa, scorporandole da Catania, con quelle di Caltanissetta, Agrigento e Trapani!". Lo ha detto il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli.

"La situazione presentata da Agen - ha aggiunto Firrincieli - mostra chiaramente come, senza un intervento finanziario di ampio respiro, il mondo camerale siciliano e' destinato alla bancarotta a causa dell'enorme debito accumulato per il pagamento delle pensioni del proprio personale. Infine, auspico l'istituzione di un tavolo tecnico a perimetro regionale nel quale si possa discutere in prospettiva del futuro degli Enti camerali siciliani".