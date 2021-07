M5s, pace fatta tra Conte e Grillo

Incontro a Marina di Bibbona (Livorno) tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Il 'padre' del M5s e l'ex premier sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina, il ristorante il Bolognese da Sauro.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte, accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30. Hanno ordinato un antipasto di pesce e una spigola al forno con verdure, conversando tra loro, sarebbe stato notato, in un clima molto cordiale. Alle 16 erano sempre al tavolo, in attesa del dolce preparato da Celeste, figlia del proprietario.

"E ora pensiamo al 2050!". Con queste parole il Garante del M5S Beppe Grillo pubblica sul suo profilo Fb la foto della "pace" tra lui e Giuseppe Conte. Nell'immagine i due sono seduti al tavolo del ristorante di Marina Di Bibbona teatro dell'incontro, mentre parlano sorridenti.