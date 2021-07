Maltempo in Germania, una catastrofe: 81 le vittime e 1.300 le persone disperse

Le vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania sono salite ad 81. Lo riferiscono fonti ufficiali. Il bilancio è salito ad almeno 81 dopo che le autorità della Renania-Palatinato, la regione più colpita, hanno annunciato che sono in quell'area i morti sono aumentati a 50.

"Il numero delle vittime è salito a 50", contro le 28 del giorno prima, ha detto il portavoce del ministero dell'Interno della regione, Timo Haungs.

Intanto in Germania altre 1.300 persone risultano disperse nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato, colpita dall'alluvione. Lo ha confermato all'ANSA una portavoce dell'amministrazione locale, che ha però subito precisato: "la rete di telefonia mobile è in tilt, e dunque molte persone non riescono a raggiungere i propri parenti". La portavoce ha anche affermato che ci sono altre vittime, ma che per ora non si forniscono altri bilanci. Due giorni di pioggia ininterrotta e il bilancio in Germania è una catastrofe senza precedenti.

FOTO ANSA