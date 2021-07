Ragusa, iniziative dell'Istituto Fermi con il piano scuola estate 2021

Al via al liceo scientifico “Fermi” di Ragusa il “Piano Estate 2021”, varato dal Governo italiano per superare l’emergenza “riaffermando il valore della scuola, quale luogo di formazione della persona e del cittadino”, con una serie di iniziative rese possibili dal finanziamento ministeriale per restituire spazi e tempi di relazione interrotti a causa della pandemia.

“Con la partecipazione al Piano – dichiara la dirigente scolastica, dottoressa Ornella Campo - gli studenti potranno fruire di un ventaglio di opportunità formative, dedicandosi ad attività, organizzate anche all’aperto, che non è stato possibile svolgere durante il lungo tempo del lockdown”.

Il liceo scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa, condividendo gli obiettivi del “Piano Estate”, con i fondi assegnati per l’attuazione del PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità -, ha avviato il Progetto “Potenziamo le competenze” con i moduli formativi “Corso di vela 1 e 2” (nella foto) e “Windsurf 1 e 2” che si stanno effettuando durante il mese di luglio presso il Circolo Velico Kaucana.

Tali corsi, realizzati grazie all’impegno della dirigenza e di quanti operano all’interno della scuola, sono stati progettati dalle docenti di Scienze Motorie e Sportive professoresse Katia Bruno e Francesca Regina con la finalità di avviare un percorso di ripristino della normalità attraverso il rafforzamento delle competenze relazionali degli studenti ricucendo quei rapporti di socialità necessari per lo sviluppo affettivo, emotivo ed identitario che tanto sono venuti a mancare durante quella coattività che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni scolastici.