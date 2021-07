Siracusa, lunedì Mattarella al Teatro Greco: ordinanza per divieti di transito

In occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lunedi 19 luglio assisterà alle Rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, il settore Trasporti e diritto alla mobilità del Comune ha emesso un’ordinanza per favorire l’applicazione delle misure di sicurezza. In particolare, saranno vietati il transito e la sosta lungo il viale Giuseppe Agnello dalle ore 18 alle 24. Le auto parcheggiate prima delle 18 saranno rimosse. Saranno ammesse solo macchine delle autorità e della forze dell’ordine.