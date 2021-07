Germania devastata dal maltempo: 50 morti e nuova frana

Una nuova frana in Vestfalia, dopo quella di ieri, ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem, in Vestfalia. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato "ci sono delle vittime".

"Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico".

Lo ha detto il ministro dell'Interno Horst Seehofer, parlando allo Spiegel. "Un'alluvione con così tante vittime e dispersi io non l'ho mai vissuto prima". Il ministro ha promesso aiuti per le aree colpito, e sollecitato maggiore impulso alle politiche ambientali.

Intanto è salito a 93 il numero delle vittime dell'alluvione: oltre 50 nella Renania-Palatinato, come affermato dalla presidente Malu Dreyer, e 43 nel Nordreno -Vestfalia, che ha appena aggiornato il bollettino ufficiale.