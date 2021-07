Muore nell'Agrigentino dopo seconda dose di vaccino: esposto in Procura

Un avvocato di 59 anni, Venerando Bellomo, è morto improvvisamente a Grotte (Ag) e la Procura di Agrigento, dopo che i familiari hanno presentato un esposto, ha avviato degli accertamenti. I familiari chiedono ai pm di indagare su un'eventuale correlazione fra la seconda dose del vaccino Pfizer, che gli era stata somministrata ieri, e il decesso. I carabinieri, su incarico del procuratore Luigi Patronaggio, hanno contattato l'Asp che ha attivato il protocollo che dovrà accertare, in prima battuta, le possibili cause della morte e per capire se il fatto che abbia completato il ciclo vaccinale ieri possa essere soltanto una tragica coincidenza o meno. Soltanto in un secondo momento si deciderà se disporre l'autopsia del professionista che era in ottime condizioni di salute.