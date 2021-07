Covid, numero preoccupante di contagi nel Ragusano: 414 i positivi

Quasi cento persone in più positive al Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano: i contagi raggiungono quota 414. I numeri sono preoccupanti anche perchè in alcune città si stanno toccando livelli molto alti. E' il caso di Ragusa che, con 105 contagi, è il comune ibleo con più contagi, seguito da Vittoria (83), Comiso (70), Santa Croce (57). Dei 414 positivi nel Ragusano 239 sono in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I guariti dal coronavirus sono 12.576 mentre i morti sono sempre 276. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 9 Acate, 6 Chiaramonte,

70 Comiso, 0 Giarratana, 17 Ispica, 21 Modica, 1 Monterosso, 21 Pozzallo, 105 Ragusa, 57 Santa Croce Camerina, 3 Scicli, 83 Vittoria.