Asp di Siracusa allestisce hub vaccinale in un Centro commerciale

L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa da oggi a domenica ha allestito un punto vaccinale straordinario nell'area antistante l'ingresso principale del centro commerciale Archimede in via Necropoli del Fusco dedicato alla vaccinazione su base volontaria del personale dipendente e aperto a tutti i cittadini. E per il prossimo fine settimana la campagna di prossimità si sposterà al Parco Commerciale Belvedere. Un ulteriore impulso alla campagna di immunizzazione anti covid raggiungendo anche nei luoghi di lavoro e di maggiore aggregazione quanti vogliono vaccinarsi con una "campagna di vaccinazione di prossimità" anche nei centri commerciali. Potranno accedere alla vaccinazione su base volontaria con il siero Pfizer o Moderna le persone di tutte le fasce di età a partire da 12 anni compiuti e senza prenotazione presentandosi con tessera sanitaria e documento di identità. L'Azienda sanitaria doterà la postazione del centro commerciale Archimede di una Unità mobile sanitaria per la somministrazione del vaccino e di una autoambulanza di supporto, la Protezione civile di Siracusa provvederà ad allestire due gazebo per le attività anamnestiche e amministrative e per l'osservazione post vaccinale.