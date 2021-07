Porti, Musumeci: 25 milioni per lo scalo di Favignana

"Significativo passo avanti verso l'inizio dei lavori al porto di Favignana. L'ufficio del Genio civile di Trapani, assieme al Provveditorato per le opere pubbliche, ha infatti ottemperato alle prescrizioni ambientali indicate dal ministero dell'Ambiente, attraverso la Commissione Via, per il progetto del nuovo scali. Lo ha comunicato il decreto del dirigente generale Oliviero Montanaro, dando dunque il definitivo via libera a un'opera, finanziata dal governo regionale con oltre 25 milioni di euro, che, per le Egadi, segnerà una svolta infrastrutturale storica". A renderlo noto è il presidente della Regione Nello Musumeci, commentando la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni ambientali Via, decretata dal ministero della Transizione ecologica, a proposito del Piano di messa in sicurezza della Infrastruttura portuale, nelle Egadi. "Il progetto - aggiunge l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone - passerà adesso alla validazione del nostro dipartimento regionale Tecnico per poi, a settembre, poter andare in gara d'appalto così come preannunciato dal presidente Musumeci nel corso della sua ultima visita a Favignana. Realizzeremo una nuova barriera frangiflutti, rendendo l'approdo principale delle Egadi finalmente più sicuro, all'altezza degli strategici flussi turistici e commerciali. Abbiamo dunque il definitivo via libera a un'opera, finanziata dal governo regionale con oltre 25 milioni di euro, che, per le Egadi, segnerà una svolta infrastrutturale storica". Soddisfatto anche il sindaco di Favignana Francesco Forgione: "Finalmente dopo anni, il progetto del nuovo porto di Favignana si avvia alla sua realizzazione. La determinazione della Regione con la convergenza del Comune nel superare tutti gli aspetti relativi alle autorizzazioni e ai permessi nel rispetto dei vincoli di tutela del mare e dell'ambiente hanno consentito di giungere in dirittura d'arrivo per passare a fine estate alla fase di assegnazione dei lavori. Favignana avrà così non solo un nuovo atteso porto, ma un volano per un diverso e più alto sviluppo turistico ed economico per l'intero arcipelago delle Egadi che, a breve, vedrà anche la realizzazione de nuovo porto di Marettimo".