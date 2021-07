Il maltempo devasta Germania e Belgio: 153 morti e 1.300 dispersi

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo di questi giorni in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese più colpito è la Germania, dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133 e si contano circa 1.300 dispersi. 'Pompiamo acqua dalle cantine e continuiamo a trovare cadaveri', nel racconto dei soccorritori. La cancelliera Merkel: "Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni". In totale i morti in Europa sono 153.