Premio "Eccellenza dell'anno" all'azienda ragusana Promotergroup

La Promotergroup SpA ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’Anno” per la categoria Consulenza e leadership – Sicurezza sul Lavoro, assegnato da “Le Fonti Awards” che, ogni anno, consacra le eccellenze del mondo imprenditoriale legale e professionale.

Promotergroup S.p.A. è un’azienda con oltre 15 anni di esperienza: nata nel 2003, oggi conta 6 sedi su tutto il territorio nazionale, più di 50 dipendenti, oltre 30 collaboratori ed ha più di mille clienti. Nella rete di partners e società partecipate anche Enti di formazione, un’Agenzia per il Lavoro e una società di comunicazione.

Di rilievo la motivazione del Premio assegnato a Promotergroup SpA che si è contraddistinta “per essere un punto di riferimento nella consulenza aziendale su organizzazione e sviluppo, qualità, sicurezza, formazione”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, il Museo Diocesano. Il premio è stato ritirato dal presidente Gianni Polizzi. Presenti anche l’amministratore delegato, Serena Morando e i soci Davide Ciravolo, Danilo Diquattro, Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.

Le Fonti Awards, giunto all’undicesima edizione, è una delle manifestazioni di maggiore rilievo del mondo imprenditoriale internazionale e celebra le migliori realtà imprenditoriali del territorio nazionale. Ha premiato quelle realtà che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato l’ultimo anno con grande professionalità mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.

NELLA FOTO, da sinistra: in alto, Serena Morando (amministratore delegato), Davide Ciravolo, Danilo Diquattro. In primo piano Gianni Polizzi (presidente), Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.