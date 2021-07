Attentato incendiario ai danni di un avvocato nel Nisseno: arrestati una donna italiana e un romeno

A distanza di un anno e mezzo i carabinieri di Caltanissetta hanno individuato i presunti autori dell'attentato incendiario compiuto ai danni di un legale di Serradifalco. Il 18 gennaio del 2020 la Peugeot 3008 dell'avvocato fu data alle fiamme dinanzi la sua abitazione provocando danni anche alla tettoia sotto la quale si trovava e ad un'altra autovettura. Il 16 giugno scorso i militari avevano arrestato Vincenzo Li Calzi, ritenuto l'esecutore materiale in concorso con altro soggetto che era rimasto ignoto. Oggi, grazie all'attivita' investivativa degli uomini della Compagnia di Caltanissetta e' stato chiuso il cerchio su altre due persone. I militari hanno quindi dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale nisseno, nei confronti di altri due sospettati: Valentina Garetta, 29enne di Canicatti' con precedenti penali e ritenuta colei che ha materialmente appiccato il fuoco facendosi accompagnare da Li Calzi sul luogo dell'attentato, e Martin Marius Vasile, 29enne bracciante agricolo romeno residente a Canicatti' il quale, stando alla ricostruzione, avrebbe assoldato la Garetta per la commissione del reato dietro pagamento di una somma in denaro di circa 400 euro. Le ragioni alla base dell'attentato appaiono ancora sconosciute.