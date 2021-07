Pachino, aveva oltre 200 grammi di cocaina: 29enne arrestato dalla Polizia

Agenti del Commissariato di Polizia di Pachino hanno arrestato un 29enne per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di servizi di controllo del territorio mirati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe, il giovane è stato trovato in possesso di 214 grammi di cocaina, in pietra da tagliare, suddivisa in tre confezioni termosaldate. Successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute nell’abitazione dell’arrestato 8 grammi di cocaina, 110 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di coltello poiché, durante i controlli, all’interno dell’auto, è stato rinvenuto anche un coltello di genere vietato. Il 29enne è stato portato nel carcere di Cavadonna.