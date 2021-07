Lutto al Centro commerciale di Rosolini: è morto Enzo Spadola

Lutto nel Gruppo imprenditoriale Spadola di Rosolini. Questa mattina è morto all'ospedale 'Maggiore' di Modica, Vincenzo Spadola, 63 anni, sposato e padre di due figlie. Aveva avute delle patologie negli ultimi tre anni, ma era riuscito a superarle. Per Enzo Spadola si è trattato di una morte improvvisa che nessuno si aspettava. Tanto il dolore della famiglia, in particolare del fratello Salvatore, patron insieme ai figli Riccardo, Michelangelo e Giovanni del Centro Commerciale l'Eremo, dove la vittima lavorava da una quindicina di anni. Ancora non è stata fissata la data dei funerali. E' probabile che il rito funebre venga celebrato lunedì pomeriggio.

Alla famiglia Spadola le condoglianze della redazione e della redazione di Nuovo Sud.