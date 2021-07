Elezioni a Pachino, Rinascita si converte e sostiene Fronterrè a sindaca

Sono due le donne che si sfideranno nella corsa a sindaca di Pachino: quella della prima ora, Carmela Petralito e Barbara Fronterrè. Quest'ultima ha ufficializzato la sua candidatura nelle prime ore del pomeriggio.

Sono tre le liste che sosterranno l’ imprenditrice e già assessore provinciale alla Cultura: una lista di progressisti pachinesi, schieramento di riferimento della candidata, a cui si affiancheranno una lista espressione della società civile cittadina e la lista del Movimento per la Rinascita di Pachino. Fino a due settimane fa, Rinascita sosteneva la candidata del Centro destra, Petralito, espressione di CambiaMenti e Fratelli d'Italia.

Barbara Fronterrè, 53 anni, una figlia, una laurea in Lettere classiche ed un dottorato di ricerca in Storia religiosa, ha rivestito importanti ruoli di dirigenza politica nell'area del Centrosinistra, ed è attivista di lunga data per lo sviluppo sostenibile del territorio.