Covid, galoppano i contagi nel Ragusano: 523 le persone positive al virus

Aumentano ancora le persone positive al Covid nel Ragusano: nel report Asp del 17 luglio sono 523, 109 in più rispetto al giorno precedente. Tornano a salire in maniera preoccupante i contagi a Ragusa (126), Vittoria (110), Comiso (81), Santa Croce Camerina (74). In quest'ultimo comune il sindaco ha firmato un'ordinanza che dispone l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Dei 523 positivi al virus , 501 sono in isolamento domiciliare, 16 sono ricoverati in ospedale e 6 sono ospitati nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. I guariti dal coronavirus sono 12.579 mentre i morti sono stabili a 276: da un paio di settimane non si registrano nuovi decessi. Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 9 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 81 Comiso, 0 Giarratana, 27 Ispica, 26 Modica, 1 Monterosso, 43 Pozzallo, 126 Ragusa,

74 Santa Croce Camerina, 3 Scicli, 110 Vittoria.