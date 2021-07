Borsellino 29 anni dopo la strage, la figlia Fiammetta: "Non sarò a Palermo"

"In questi giorni non sarò a Palermo", dice Fiammetta Borsellino mentre si prepara a lasciare la città alla vigilia delle manifestazioni per la strage di via D'Amelio. "Lascio ora - aggiunge la figlia del magistrato ucciso 29 anni fa con la scorta - che siano gli altri, la gente e chiunque ne avverta il bisogno, a ricordare e a riflettere. Io lo faccio sempre incontrando i giovani e andando nelle scuole". Non c'è un risvolto polemico nella decisione. I tre figli di Borsellino e, fino a quando era in vita, la moglie Agnese hanno sempre mantenuto un profilo riservato. E assicurato la loro presenza solo in alcune occasioni.