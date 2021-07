Covid, M5S all'Ars: no ad altre chiusure ma tracciamento e vaccini casa per casa

“Preoccupa e non poco l'aumento dei contagi da Covid, ma è certo che nuovi lockdown sarebbero la catastrofe per l'economia già boccheggiante delle nostre comunità, il governo cambi rotta, riattivi i tracciamenti e porti i vaccini anche casa per casa, se occorre. Non ha senso tenere tanti medici con le mani in mano in hub che per ora sono quasi deserti”. Lo affermano i deputati regionali del M5S, componenti della commissione salute dell'Ars. Francesco Cappello, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Giorgio Pasqua. “I numeri – affermano i deputati – dicono che tante cose non stanno funzionando e quindi occorre cambiare rotta prima che sia troppo tardi. Occorre spingere sulla vaccinazione di massa, e pertanto se Maometto non va alla montagna la montagna vada a Maometto, tenere fermo personale nelle negli hub pressoché deserti non ha senso. Come non ha avuto senso stoppare i controlli all'aeroporto di Catania, speriamo che non si debba pagare a caro prezzo questa scellerata decisione”.