Operazione antidroga tra Alcamo e Calatafimi: cinque persone arrestate

Operazione antidroga della Polizia di Stato tra Alcamo e Calatafimi. Cinque le misure cautelari emesse dal Gip di Trapani su richiesta della Procura ed eseguite dagli agenti del Commissariato di Alcamo e della Squadra Mobile, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine ha contribuito a far luce su un vasto giro di marijuana e hashish cedute anche a giovanissimi. In particolare la via Masaniello, in pieno centro cittadino ad Alcamo , era stata trasformata dagli indagati in una vera piazza di spaccio. Tre persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora nel comune di residenza; per quanto riguarda gli altri due, uno è finito in carcere, l'altro ai domiciliari. A tre degli indagati è stata inoltre contestata una tentata estorsione in danno di un giovanissimo assuntore di sostanze stupefacenti, per costringerlo a pagare un debito legato all'acquisto di droga.