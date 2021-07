Modica, al Palazzo dei Mercedari la mostra “Insecta” della collezione Vittorio Aliquò

E’ stata inaugurata a Palazzo dei Mercedari di Modica una delle più importanti mostre entomologiche nel panorama italiano, Insecta che ha come curatore l’architetto Angelo Aliquò, figlio del magistrato Vittorio Aliquò proprietario e creatore di questa straordinaria collezione. All’evento, tra gli altri, hanno partecipato anche l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, Roberto Lagalla, la Giunta Municipale, i rappresentanti delle forze dell’ordine. Sono esposti 2895 esemplari di circa 1900 specie diverse provenienti da tutto il Mondo. La collezione rappresenta un punto di riferimento per tutti gli entomologi italiani. Un’offerta culturale senza eguali che arricchisce ancora di più Palazzo dei Mercedari. “Ringrazio per la sua generosità l’architetto Angelo Aliquò – dichiara il sindaco di Modica, Ignazio Abbate - che ha donato ciò che rappresenta la passione di una vita del papà, l’illustre magistrato Vittorio Aliquò, recentemente scomparso. Una collezione che ha destato l’interesse dell’ambiente entomologico italiano ed internazionale tanto da spingere l’Università di Palermo a conferire al Giudice Aliquò la laurea honoris causa in Biodiversità ed Evoluzione. Ci tengo particolarmente a ringraziare l’amico Angelo Aliquò e per suo tramite tutta la famiglia per lo straordinario gesto. Dal canto nostro prendiamo impegno a perpetuare la memoria di Vittorio Aliquò attraverso la sua collezione che sarà visitata da migliaia di appassionati, in primis studenti di ogni ordine e grado”. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.