Borsellino, Palermo ricorda la strage senza verità: assenti le due figlie

Tre giorni di incontri e dibattiti per riflettere su una strage senza verità. Palermo si appresta a ricordare così Paolo Borsellino e i cinque componenti della scorta uccisi 29 anni fa nell'attentato di via D'Amelio. Nel fitto programma, che partirà oggi e si concluderà martedì, sono previsti interventi, tra gli altri, del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dell'ex presidente della Commissione antimafia, Rosy Bindi, di magistrati e intellettuali. L'incontro sarà trasmesso in streaming. In via D'Amelio si recherà anche il segretario del Pd, Enrico Letta, che a Palermo partecipa al primo appuntamento nazionale delle tre pre-Agorà Democratiche. Nel pomeriggio del 19 luglio il sindaco Leoluca Orlando conferirà la cittadinanza onoraria alla polizia di Stato indicata come "simbolo di unione tra la città di Palermo e coloro che con professionalità difendono e hanno difeso i valori della giustizia, della legalità e della libertà, anche con il sacrificio della vita". Il riconoscimento sarà consegnato al capo della polizia Lamberto Giannini. Due dei tre figli del magistrato, Lucia e Fiammetta Borsellino, non saranno in alcuno degli appuntamenti. Lucia resterà a Roma, dove vive. Fiammetta, che ha sempre alzato la sua voce contro le grandi bugie della vicenda giudiziaria definita dalla Cassazione come la più colossale operazione di depistaggio, ha già lasciato Palermo. Non è però una scelta polemica, almeno ufficialmente. Nel solco di una tradizione familiare di basso profilo, Fiammetta Borsellino ha spiegato: "Lascio che in questa occasione siano gli altri, la gente e chiunque ne avverta il bisogno, a ricordare e a riflettere. Io lo faccio sempre incontrando i giovani e andando nelle scuole". La gran parte delle iniziative si terranno in via D'Amelio davanti all'albero della pace a partire da stasera quando, alle 18, si ritroveranno a parlare di memoria e futuro David Sassoli, Leoluca Orlando, Rosy Bindi, Liliana Segre, Gherardo Colombo e Vittorio Teresi, presidente del centro studi Paolo e Rita Borsellino. Sempre in via D'Amelio domani si svolgeranno la mattina letture e animazioni per i ragazzi delle scuole, con la partecipazione del sottosegretario Barbara Floridia. Seguiranno interventi di componenti delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni Novanta, testimonianze di familiari delle vittime di via D'Amelio e di altri delitti di mafia. Il tema dei "sistemi criminali" e dei depistaggi sarà al centro di un confronto tra i magistrati Sebastiano Ardita, Roberto Scarpinato, Giovanni Spinosa e l'avvocato Fabio Repici. La sera spazio a "Brucia la terra", racconti di mafia: dal golpe di Corleone ai giorni nostri. Nel programma anche musiche, cerimonie, una messa celebrata dall'arcivescovo Corrado Lorefice, deposizioni di fiori alle sepolture di Borsellino e degli agenti Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano. L'agente Emanuela Loi è sepolta in Sardegna.