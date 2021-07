Agnone Bagni, ruba moto e si schianta sul muro: francofontese denunciato

I Carabinieri del Posto Fisso di Agnone Bagni - frazione di Augusta - hanno denunciato in stato libertà un giovane francofontese per il furto di un ciclomotore.

I militari sono intervenuti a seguito di segnalazione giunta al 112 di un incidente stradale occorso ad un giovane che, a bordo di un ciclomotore, ne aveva perso il controllo andando ad impattare contro il muro di recinzione di un’abitazione e che per le lesioni riportate era stato trasportato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno convocato ed interrogato il proprietario del veicolo in questione, il quale ha inaspettatamente riferito che lo scooter gli era stato rubato proprio poco prima: dopo aver cenato in un locale, all’uscita si era infatti accorto che il mezzo non si trovava più nel posto in cui lo aveva lasciato e nello stesso momento aveva notato poco lontano un capannello di persone intorno al luogo dell’incidente, dove era ancora presente sia il suo ciclomotore distrutto sia il giovane ferito.

Quest’ultimo, ora in via di guarigione, oltre ad essere denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto, è stato anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.