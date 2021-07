'La Grande Guerra dei carabinieri', libro donato al museo Bellomo di Siracusa

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, Colonnello Giovanni Tamborrino, durante un incontro tenutosi presso la caserma di Viale Tica nei decorsi giorni, ha consegnato copia del volume “La Grande Guerra dei Carabinieri” alla Dottoressa Rita Insolia, Direttrice del Museo cittadino “Bellomo”, ed al Dottor Alberto Moscuzza, Presidente dell’Associazione storico-culturale “Lamba Doria” di Siracusa.

L’iniziativa di realizzare il volume si inserisce in un progetto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il cui Ufficio Storico, con il supporto dello Stato Maggiore della Difesa, ha realizzato l’opera con il contributo di professionisti e storici appartenenti a Forze Armate ed Università, in occasione della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra e nell’ambito delle attività di valorizzazione della storia dell’Istituzione.

Il libro tratta in modo organico il ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri nel primo conflitto mondiale, evocando e documentando lo sforzo umano che i suoi appartenenti sostennero nel corso della guerra in Italia e all’estero, sempre in prima linea in disparate funzioni istituzionali quale componente del Regio Esercito, sia pure con le sue specificità, attore dello spionaggio e controspionaggio, partecipe dell’avventura della nascente aviazione, cooperatrice con la Regia Marina nella sorveglianza delle coste.

In quegli anni i “Reali Carabinieri” pagarono un prezzo altissimo in termini di vite umane. In questa prospettiva, il Comando Generale ha disposto di individuare in ciascuna provincia biblioteche e centri culturali cui donare il prezioso libro, per consentirne la fruizione più estesa da parte di coltiva la memoria.

Il Col. Tamborrino, nel consegnare il dono, ha evidenziato il taglio divulgativo e la marcata impronta interdisciplinare dell’opera, che viene donata a nome dell’Istituzione affinché possa essere conosciuta da chi visita il Museo e dagli iscritti e simpatizzanti dell’Associazione.