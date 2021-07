Palermo, alla "Libreria Tante Storie" appuntamento con chiacchiere sul marciapiede

A Palermo, alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto torna l'appuntamento con "Chiacchiere sul marciapiede". Martedì 20 luglio, alle 18,30, il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Ernesto Oliva e Leonardo Agueci. Si parlerà del libro di Ernesto Oliva "I pazzi di Corleone", i compaesani di Liggio, Riina e Provenzano, testimoni minacciati dalla mafia e abbandonati dallo Stato. Leonardo Agueci, magistrato in pensione, dal 2009 al 2017 è stato Procuratore Aggiunto a Palermo. Nel 1988 è stato tra i fondatori del Movimento per la Giustizia. Attualmente è presidente della Fondazione Progetto Legalità per Paolo Borsellino e tutte le vittime della mafia