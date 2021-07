Rosolini, domani al Crocifisso i funerali di Enzo Spadola

Centinaia e centinaia di attestati di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Spadola di Rosolini, dopo la morte di Vincenzo, 63 anni, fratello di Salvatore, patron del Centro commerciale l'Eremo di via Sant'Alessandra. Lo stesso cordoglio è stato manifestato alla moglie ed alle due figlie dello scomparso ed ai nipoti, Giovanni, Grazia, Michelangelo e Riccardo che da una quindicina di anni avevano visto tutti giorni 'zio Enzo' che lavorava all'Eremo. "Una scomparsa che ci ha colti di sorpresa - dice Giovanni Spadola - perchè mio zio Enzo non era in pericolo di vita. Da una settimana - racconta il nipote - aveva avuto dolori addominali ed era stato ricoverato al 'Di Maria" di Avola. Una permanenza di qualche giorno e poi era stato dimesso e subito rientrato a Rosolini. Ad inizio della scorsa settimana, ha continuato ad accusare dolori. Così è stato portato all'ospedale di Modica. Mio padre gli ha parlato al telefono fino a venerdì e lo ha rassicurato dicendogli che si stava riprendendo. Ieri è arrivata la batosta. Mio zio è morto d'infarto all'interno di una struttura ospedaliera. Da non crederci, ma è la verità".

I funerali di Vincenzo Spadola verranno celebrati domani pomeriggio alle 17 nella chiesa del Santissimo Crocifisso, in via Sipione a Rosolini.