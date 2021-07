Floridia, con la moto finisce contro il muro della scuola

Un grave incidente stradale è avvenuto a Floridia nella notte tra venerdì e sabato, ma soltanto stamane si è avuta qualche sommaria notizia. Due ragazzi, ancora minorenni, erano in sella su una moto Yamaha Enduro. Il due ruote stava transitando nella strada che i ragazzi floridiani chiamano 'il circuito', quando per cause ancora da accertare, il dispositivo dei freni non avrebbe risposto all sollecitazione del conducente, così la moto ha finito la corsa andando ad impattare con il muro di recinzione del liceo Scientifico di Floridia. Il guidatore è riuscito, tra l'altro, a schivare un auto che si trovava parcheggiata in strada. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Uno dei due ragazzi ha riportato gravi ferite alla testa ed è pure svenuto. Per lui è stato disposto il ricovero all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania, mentre l'altro giovane ha riportato una contusione al ginocchio. Nessuno dei due feriti è in pericolo di vita.