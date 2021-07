I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato, in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, un cittadino lentinese di 30 anni, condannato per aver commesso un furto in abitazione nel novembre dell’anno 2011.

L’arrestato, al termine delle prescritte formalità, è stato tradotto presso la Casa di Reclusione Augusta- Brucoli, per scontare una pena complessiva di 4 mesi di reclusione.