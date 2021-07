Evasione dell'Iva per 4,5 milioni di 5 società di bevande a Palermo

I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli di Palermo hanno accertato nei confronti di cinque società attive nel commercio all'ingrosso di bevande, un'evasione di Iva per oltre 4.500.000 di euro. Dall'analisi dei dati e dai riscontri eseguiti tramite gli accessi nelle sedi delle società, è emerso che non avevano i requisiti di legge per poter essere considerate esportatrici abituali e godere del beneficio dell'esenzione del pagamento dell'Iva. Le società emettevano false dichiarazioni di intento che presentavano ai fornitori per ricevere le merci senza dover assolvere l'Iva. Gli autori degli illeciti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.