Rapinò una gioielleria in Germania con altri complici: preso ad Adrano

Un giovane di 23 anni è stato arrestato da agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Adrano perché ritenuto tra gli autori di una rapina compiuta insieme con altri sei complici in una gioielleria a Gutersloh, in Germania. Gli agenti hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dalla Corte d'Appello di Catania a seguito di un mandato di arresto europeo della Procura di Bielfeld. La corte d'Appello di Catania ha disposto la consegna alle autorità tedesche, che era stata rinviata perché il giovane era agli arresti domiciliari dopo l'arresto nel luglio del 2017 nell'ambito dell'operazione denominata 'Illegal duty', che aveva decapitato il clan mafioso Scalisi di Adrano. Il 23enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza di Catania, dove rimarrà per dieci giorni a disposizione dell'Autorità Giudiziaria italiana in attesa di essere consegnato alle autorità tedesche. (ANSA). 19-LUG-21 10:42